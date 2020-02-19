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Haber Giriş: 19.02.2020 - 19:13,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalar yapıyor

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum. Tarihi bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüthanesi'nin açılış törenine katılacağı için ayrıca teşekkür ediyorum.

Bizim geçmişe ilimleriyle, irfanlarıyla damga vurmuş olan büyüklerimizin bulunduğu topraklardan bize selam getirmiş olamaları bizim için çok anlamlı. Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özbekistan'la ilişkilerimizi ortak tarih dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ile stratejik olarak planlıyoruz.

Bizim dinimiz bir, imanımız birdir. Türkiye, Özbekistan kardeşliği maziden atiye ulaşan kadim bir kardeşliktir. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu ve zengin tabi kaynakları ile Özbekistan, bölgesinin cazibe merkezi olma konusunda ilerliyor. Sayın Mirziyoyev liderliğinde yürütülen reform açılımını bizde önemle takip ediyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ticaret hacmimiz bir önceki yıla oranla yaklaşık %27 oranında arttı. Ticaretimizin 2.2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır.

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