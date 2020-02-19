Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Bu ülkede FETÖ meselesinin çok eski derin sosyal, ekonomik ve kültürel sebeplerinin olmadığını bilmeyen yoktur.

Türkiye’de FETÖ’nün serpilmesinden herkesin payı olabilir ama FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.

Şunu da çok açık net söyleyeyim FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan da nefret ederdi.



Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye çalışıyor. Halbuki bu ülkede vesayet güçleri FETÖ’ye yıllarca dokunmamışlardır.



Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra birden karşımıza FETÖ savunucusu olarak çıkmışlardır.



Bizim bu zırvalara cevap vermemizin tek sebebi ise millete olan saygımızdandır. Meydanı milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız. Türkiye’nin tarihinin en önemli mücadelelerini verdiği şu günlerde iftiraları atanları yüzlerine çarpacak ve tarihe gömeceğiz.



Tahmin edemediğimiz husus CHP’nin ve yıllarca bu gibi çevrelere karşı gibi görünene çevrelerin bir anda karşımıza çıkmasıydı. Ben de görüştüm bunu kaçırmama gerek yok ama Erbakan hocamın bunlarla görüşmediğini ifade ettim liderler arasında bunlarla görüşmeyen yoktur. Ve irtibatları ileri derecededir.

Biz ülke yönetimini devraldığımızda ordunun emniyetin ve yargının kritik noktaları bu örgüt tarafından zaten işgal edilmişti.



Hem siyasette hem bürokrasi de tespit ettiğimiz FETÖ’cüleri süratle tasfiye etmeye başladık. Ama FETÖ ile gerçek anlamda amansız bir savaşa tutunan tektir. 2010 itibari ile o da biziz.



Tankların arasında VIP nizamiyesinden uğurlanan kim Bay Kemal Kılıçdaroğlu… Haberim olsaydı ben de beklerdim diyor bütün milletin haberi var on binler havalaminanında ama bay Kemal’in kulağı duymadı. Gitti Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içti.



Biz tankların karşısındaydık milletimle beraber biz havalimanındaydık. Şahsımı öldürmek için özel yetiştirilmiş timlerle arayanlar Kemal Kılıçdaroığlu’na bu şefkati ne için gösterdiler. İnsan bu şahsın evinin bir köşesinde 1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil.



Bana da adaya gitmemi tavsiye edenler oldu ben o kardeşimize dedim ki ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim.



Eğer 10-15 dakikalık bir gecikme olmuş olsaydı o zaman bunlar bizi oralarda vuracaktı. Ama helikopterimiz kalktı biz oradan Dalaman’a Dalaman’dan da İstanbul’a ulaştık.



Ey Kılıçdaroğlu sen hala milleti aldatmakla meşgulsün. Kontrollü darbe, doğru kontrol sizde ama başaramadınız. şayet darbe başarılı olsaydı Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkarılacaktı. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık’la hızlanmış 15 Temmuz’dan sonra da zirveye çıkmıştır. Bunun adı örgütün kendisine verdiği kamikaze görevini yerine getirmektir.