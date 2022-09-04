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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖNDER’e mesaj: Tüm gençlerimizi kucaklayın

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ÖNDER#Sivas
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖNDER’e mesaj: Tüm gençlerimizi kucaklayın
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ÖNDER, 19’uncu kurultayını Sivas’ta düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı kurultaya mesaj göndererek katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi:

“Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, her günü sabırla, samimiyetle geçen 71 yıllık zorlu bir mücadelenin eseridir. Sahih İslam anlayışının öğretildiği İmam Hatip okullarımız, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelede de kritik roller üstlenmektedir.  

BAĞRINIZA BASIN

Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, ülkemizin bütün gençlerini kucaklamanızı, hiçbir ayrım yapmadan evlatlarımızı bağrınıza basmanızı bekliyorum.”

‘AYAĞIMIZIN SEKMEMESİ LAZIM’

- Kurultay’da konuşan Bilal Erdoğan, “Bizler sivil toplum kuruluşlarıyız. Cumhurbaşkanı imam hatipli. 4 çocuğunu da İmam Hatip’e göndermiş. Ben oğlumu imam hatipe gönderdim. Ahde vefa ise arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın imam hatipe gitmesi konusunda da ayağımızın sekmemesi lazım” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ÖNDER#Sivas

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