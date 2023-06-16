Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.

Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.