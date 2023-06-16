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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Karne#Öğrenci
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğrencilere karne tebriği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında karne alan öğrencileri tebrik etti. Öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.

Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Karne#Öğrenci

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