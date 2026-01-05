Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi müjdesi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans - yüksek lisans ve doktorada 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi rakamlarını arttırdıklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Üniversiteleri gençlerimizle şu müjdeyi paylaşmak isterim. 2002'de 451 bin üniversitesine öğrencisine 45 lira burs ve kredi veriliyordu. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. 2025'de toplam 34 milyar 14 milyon lira burs ve kredi desteği sağladık. 2025'de lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılında bu yılı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.

6 OCAK’TA ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.