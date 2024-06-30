Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilere: Bir hayaliniz olsun

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NUN Okulları’nın 4. Mezuniyet Töreni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Esra-Berat Albayrak çiftinin oğulları Ahmet Akif’in de diploma aldığı törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bundan 10 sene önce, milli manevi değerlerine bağlı ‘iyi insan yetiştirmek’ gayesiyle kurulan NUN Okulları’nın tıpkı yavrularımız gibi günbegün büyümesine, olgunlaşmasına yakından şahitlik ettik. Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki, öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan, diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor.

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‘AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ’

‘Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı’. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi; ‘aşkınan koşan yorulmaz.’ Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun.”

DİPLOMASINI DEDESİNİN ELİNDEN ALDI

Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan NUN Okulları, bu yıl 69 öğrencisini mezun etti. Ahmet Akif Albayrak, diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TÜRKMENİSTAN LİDERİNE DOĞUM GÜNÜ TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Ayrıca Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti. 29 Haziran 1957 doğumlu olan Türkmenistan Lideri’nin asıl mesleği ise diş hekimliği.