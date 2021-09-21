Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hakkaride mühimmat ele geçirildiHakkari'de mühimmat ele geçirildi#Hakkari
Mete Han’dan Erdoğan’a… “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” zaman tüneli TEKNOFEST’teMete Han’dan Erdoğan’a… “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” zaman tüneli TEKNOFEST’te#TEKNOFEST
TFFden 6 kulübe büyük müjde En üst Kadınlar Liginde oynayacaklarTFF'den 6 kulübe büyük müjde! En üst Kadınlar Ligi'nde oynayacaklar#TFF
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruzFatih Karagümrük - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruz #Ersun Yanal
İran, Pfizer-BionTechin Belçikada üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdiİran, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdi#İran
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
Dünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kuruluna taşındıDünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kurulu'na taşındı!#BM Genel Kurulu
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milanoviç#New York
Cumhurbaşkanı Erdoğandan New Yorkta kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan New Yorkta kritik görüşmeler


PAHOR'LA BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi. Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan New Yorkta kritik görüşmeler


Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milanoviç#New York