Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği... Türkiye-Irak arasında önemli anlaşma

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BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki Türkevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ermenistan, Ukrayna ve Irak liderleriyle kritik diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'Yİ DE KABUL ETTİ... SİNCAR'DA YABANCI SİLAHLI UNSURLARIN VARLIĞI SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

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Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır.”

PAŞİNYAN'A COP31 LİDERLER ZİRVESİ DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York’ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediğimizi, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile uluslararası organizasyonlarda gelişen iş birliğinin, normalleşme sürecine katkı sağladığını söylerken, Paşinyan’ı Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

Kabulde Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN PAŞİNYAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

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Buna göre kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediklerini, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ZELENSKİ İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti.

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Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.