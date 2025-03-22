Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan nevruz mesajı: 21 Mart kardeşlik bayramı olsun

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“85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart’ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

BARIŞ, HUZUR DOLU BİR GELECEK

Katliamlar, çatışmalar ramazana gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze’de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yüreğimizi dağlıyor. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkûm edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.

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COĞRAFYAMIZIN BAYRAMI

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz’u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor. Türkistan’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya Nevruz’un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis’ten de geçirince adını Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi’si Sünni’si ile Türk’ü Kürt’ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir. Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz.

ÇOK FARKLI BİR DÖNEMİN KAPISI

Ülkemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Ülkemize ekonomik yük getiren büyük beladan kurtulmuş olacağız. Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı ile kardeşliğimize vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Demokrasimizin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkılınca 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Bu topraklarda ebediyen yan yana barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Nevruz’un tam da adına yakışır biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu yaşayan herkesi terörsüz Türkiye için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.”

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CHP LİDERİNİN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

“İstanbul’da bir yolsuzluk operasyonu bahanesi ile sokaklarımızın karıştırılmak istendiğini görüyoruz. Bir avuç muhterisin tezgâhı bozulmasın diye Türkiye’yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağız. Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. CHP’nin genel başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, sahtekârlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur. CHP gırtlağa kadar battıkları yolsuzluklar, sorunlu söylemleri nedeni ile meşru zeminde faaliyet yapan parti vasfını yitirmekte. CHP’nin marjinal yapılar ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyması gerektiği açıktır.

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TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMADI

Polisimize saldırarak, savcılarımızı tehdit ederek, demokrasi ve milli iradeye meydan okuyarak, antidemokratik yollara başvurarak hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal örgütlerin, yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine vicdan sahiplerine kulak vermeli ve sorumlu davranmalı. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yolsuzluğu savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız gençleri provoke ederek vatandaşın huzurunu kaçırmayın. Daha sonra utanacağınız eylemlere girişmeyin. Bir avuç soyguncunun kendi meselesini milletin meselesi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Kamu düzenin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, vandallığa boyun eğmeyeceğiz.”

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NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTI ÜZERİNDEN ATLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde Nevruz ateşini yaktı. Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra geleneğe uyarak yaktığı Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

ÇEVRİMİÇİ LİDERLER TOPLANTISINA KATILDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı. Avrupalı liderlerin katıldığı toplantıda, AB devlet ve hükümet başkanlarının Ukrayna’ya destek ve Avrupa savunmasına ilişkin tartışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda Erdoğan’ın yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile İzlanda, Norveç ve İngiltere’den liderler de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

DOWN SENDROMU MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakâr anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÂŞIK VEYSEL’ PAYLAŞIMI

ÖLÜMÜNÜN 52’nci yılı dolayısıyla ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu anma mesajı paylaşan Erdoğan, “Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Âşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıldönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” dedi.