Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize tarih dersi vermesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize tarih dersi vermesin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'Kudüs bizim şehrimiz' açıklamalarını ilişkin, "Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız. Bize kimse tarih dersi veremez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sözlerimin başında tüm kalbimle bayrağı vatanı için toprağa düşmüş bütün şehitlerimi rahmetle yad ediyorum. Yarın Gaziler Gününü şahsım ve milletim adına şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Bu vatan bu toplarlar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocukları da devlet olarak sahip çıkmamız gereken birer emanettir. Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz.

Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut örneğidir. Birazdan çekeceğimiz kura ile 630 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz.

Birazdan çekilecek kuralarla görev yerleri belli olacak her bir kardeşime hayırlı vazifeler diliyorum.

Her daim sizin yanınızda olmaya inşallah devam edeceğiz. 

Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur.

Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık.

NETANYAHU BARBARLIKTA SINIR TANIMIYOR

Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor.

"BİZ BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ"

Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle aracılığıyla dil uzatarak, kimi zaman da 27 yıldır dinmeyen kuyruk acılarını açığa vuruyorlar. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık birikimi olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki her bir yıldız bunun sembolüdür.

Şimdi birileri çıkıyor bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Kimse çıkıp bize tarih dersi vermesin.

Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar bu topraklarda olacağız. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz. Emperyalist ve Siyonist kan dökücüler, sinsi emellerine ulaşamayacak.

İstiklal Marşı'nda ne diyor; 'Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın… Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.' Rabbim Yar ve yardımcımız olsun. Görev yerleri belli olacak kardeşlerime başarılar diliyorum."

