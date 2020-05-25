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AA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 20:25,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

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