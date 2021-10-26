Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.
Fatma Eroğlu'nun cenazesi, bugün memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
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