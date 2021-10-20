Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Devletin mahalledeki gözü kulağı sizsiniz

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“Türkiye’nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarımızla gönül gönüle vererek yaptığımız işlerden biri de 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan etmekti. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ihdas ettiğimiz Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi ile kurumsallaştırarak daha etkin şekilde kullanılabilir hale getirdik. Bu mekanizmalar vasıtasıyla muhtarlarımızın ve muhtarlıklarımızın meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takibini sağladık.

HAK ETTİĞİNİZ KONUMA GETİRDİK

Koronavirüs salgını döneminde muhtarlarımızın gerçekleştirdikleri hizmetlerin altını özellikle çizmek istiyorum. Mahallesinde yaşayan her bireyin sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her konuda yol gösteren, gece gündüz çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

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Devletin, mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var.”