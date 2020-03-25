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Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yıl dönümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli #MuhsinYazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tweeti şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı


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