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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miraç Kandili#Paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Miraç Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 21:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Miraç Kandili dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

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Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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