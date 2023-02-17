Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Güncelleme Tarihi:
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/nVzjiNcted— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2023