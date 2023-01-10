Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zayn’a harçlık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Sakarya’ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn'a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn'a harçlık da verdi.

Zayn'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor) notu düşüldü.