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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zayn’a harçlık

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kenan Sofuoğlu#Zayn Sofuoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zayn’a harçlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 19:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu’na elini öperek karşılık verdi. Minik Zayn harçlık aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Sakarya’ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zayn’a harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn'a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn'a harçlık da verdi.

Zayn'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor) notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zayn’a harçlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zayn’a harçlık

 

 

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kenan Sofuoğlu#Zayn Sofuoğlu

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