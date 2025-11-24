Haberin DevamÄ±

Video mesajÄ±na katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± selamlayarak baÅŸlayan ErdoÄŸan, sempozyumun baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesi temennisinde bulundu. ErdoÄŸan, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan programÄ± teÅŸrif eden misafirlere "hoÅŸ geldiniz" diyerek, 27 farklÄ± Ã¼lkeden sahasÄ±nda uzman onlarca katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n iÅŸtirak ettiÄŸi bu Ã¶nemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tebrik etti.Â

"SARAYLARIMIZ TÃœRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N MÄ°MARÄ°DE ULAÅžTIÄžI SEVÄ°YENÄ°N EN GÃœZÄ°DE Ã–RNEKLERÄ°DÄ°R"

ÃœÃ§ kÄ±taya yayÄ±lmÄ±ÅŸ muazzam bir coÄŸrafyayÄ± 6 asÄ±r boyunca idare eden OsmanlÄ± Devleti'nin, hÃ¼kmettiÄŸi topraklarÄ±n her kÃ¶ÅŸesine medeniyetin en seÃ§kin eserlerini inÅŸa ettiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, "OsmanlÄ± ÅŸaheseri camilerimiz, kÃ¶ÅŸklerimiz, medreselerimiz gibi bugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n ihtiÅŸamÄ±yla ayakta duran saraylarÄ±mÄ±z da TÃ¼rk milletinin mimaride ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyenin en gÃ¼zide Ã¶rnekleridir. YÃ¼ksek bir sanat idrakinin Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan OsmanlÄ± saraylarÄ±, farklÄ± yollarla bir araya getirilmiÅŸ nadide eserleri bugÃ¼n de bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin, OsmanlÄ±'dan miras kalan ilim, sanat ve kÃ¼ltÃ¼r hazinelerini muhafaza ettiÄŸi gibi Milli SaraylarÄ± da titizlikle koruduÄŸuna dikkati Ã§ekti.Â

Milli Saraylar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir taraftan bakÄ±m ve restorasyon faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, diÄŸer taraftan yeni mÃ¼zeler aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve muhafaza edilen eserleri ziyaretÃ§ilerin ilgisine sunduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Bu yÄ±l 100. yaÅŸÄ±na giren Milli SaraylarÄ±mÄ±zÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi 'Milli SaraylarÄ±n 100 YÄ±lÄ±' sempozyumunda emeÄŸi geÃ§enleri tekrar kutluyor, deÄŸerli fikirleriyle sempozyuma katkÄ± sunan tÃ¼m hocalarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum" diye konuÅŸtu.

Â

Â