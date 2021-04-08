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AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 19:53 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli haltercilere tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli haltercilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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