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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 22:54,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Dayanışma Kampanyasına destek verenlere teşekkür

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