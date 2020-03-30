MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" paylaşımı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 22:49,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Covid-19 ile mücadele sürecinde Sağlık Politikaları ve Ekonomik yardımlarına Milli Dayanışma ile destek ol. Toplumun üç temel ayağı (Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör) mümkün olan en yüksek fonu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. Covid-19'a karşı sen de birlik ol. Ekonomik alanda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım." ifadeleriyle kampanyaya destek için IBAN numaraları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle