Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.

Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!