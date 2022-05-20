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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Boksör#Kadın
Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli boksörlere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.

Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Boksör#Kadın

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