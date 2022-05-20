Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.
Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2022
Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları! 🇹🇷 pic.twitter.com/wGSgnHzlgj