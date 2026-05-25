Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Aile Haftası paylaşımı: Kararlılıkla sürdüreceğiz

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Aile Haftası'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen #MilliAileHaftası’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir.

Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

