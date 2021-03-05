Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Millet İttifakı’na eleştiri: Kırk yamalı ittifak

TEL TEL DÖKÜLÜYORLAR

“Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda ilkeli ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe, milletimizden aldığımız desteği de arttıracağız. Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP, artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek, yalanlarını ve iftiralarını ortaya dökmek için kendilerini muhatap alıp, cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Fakat emin olunuz Türkiye’nin geleceğinde bu zihniyet yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz. İktidar yolunu vesayette, darbede, dış destekte hatta ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış, elbette çökmeye mahkumdur.

ANAYASADA KARARLIYIZ

En önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa hazırlama teklifimiz olmuştur. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa hazırlama adımımız, bu ülkedeki herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından akademisyenlere, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Yeni ve sivil anayasa hazırlığının günlük siyasetin ve kısır polemiklerin ötesinde bir anlama sahip olduğunu, bu meselenin kendi mecrasında konuşulup tartışılmasını bekliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz elbette kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Kimseden katkı gelmese bile biz kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.

ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR

Biz ülkemizin gelecek asrını, milletimizin mutlu ve müreffeh yarınlarını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine geri döndürmeye başladığını görmekten üzüntülüyüz. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP’nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri vatandaşlarımıza hizmet etmek yerine, yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çıkıp, ‘tıkır tıkır çalışıyoruz’ demezler mi?”

TURİZMDE TELAFİ YILI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne de canlı bağlantıyla katıldı. 10 üyesi olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde dönem başkanlığının Pakistan’dan devralındığını açıklayan Erdoğan, üye ülkelere işbirliklerinin arttırılması yönünde çağrıda bulundu ve şunları söyledi: “Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma, bölgesel işbirliği ile kazanabiliriz. Teşkilattan bu amaçla istifade etmeliyiz. Ticari faaliyetlerin arttırılması için büyük potansiyele sahibiz. Ancak kuruluştan bu yana ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı bir gerçektir. 2021 senesi turizm sektörü açısından kayıpların telafi edilmesi gereken bir yıl olması için hazırlıklara başladık.”