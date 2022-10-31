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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlüde Genç’in ailesine başsağlığı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mevlüde Genç#Almanya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlüde Genç’in ailesine başsağlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın Solingen şehrinde 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle, eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç’i telefonla arayarak başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya’nın Solingen şehrinde 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç'in ailesine taziye dilediğini ilettiğini belirtti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Almanya’nın Solingen şehrinde 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle, eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç’i telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum.

Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım’ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa’ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mevlüde Genç#Almanya

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