Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

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Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin'in vefat haberinin ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından art arda taziye mesajları yayımladı.

ERDOĞAN: AİLESİNİN VE TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana İdris Zengin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun..."

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Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2022

MEVLANA İDRİS ZENGİN İÇİN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlana İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım. Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Edebiyatımızın güzel kalemi, çocukların abisi ve arkadaşı, nahif kalbiyle pek çok insanın hayatına dokunan Mevlana İdris’in vefatını büyük bir teesürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Gökkubbemizde hoş bir sada bırakan, gittiği yere yakışan güzel insan... "Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ol dedin olduk senden Gel dedin geldik sana Başımız yerde…” Ahir zaman dervişi, kıymetli şair ve yazar Mevlana İdris’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuk kalbinin naifliğiyle geçen bir ömür, Kitaplarıyla bir çok çocuğun hayal dünyasının gelişmesinde katkısı olan, çocukların dostu, kitaplarıyla büyüyenlerin ağabeyi Mevlana İdris Zengin Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Edebiyat dünyamızın kıymetli yazar ve şairlerinden Mevlâna İdris Zengin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve tüm edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gerçek bir insan Mevlana İdris rahmete kavuştu. Çok büyük, çok acı bir kayıp. Şiiri, çocuk sevgisi, her kalbe değen dostluğu ile müstesna biriydi. Allah rahmet eylesin." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her şey için tek şey diliyorum Allah'ın gülleri yakamızı bırakmasın" Şair, yazar, edebiyatçı ve güzel insan Mevlana İdris Zengin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Güzel bir insan ayrıldı aramızdan. Mevlana İdris Zengin’i kaybettik.Sözü ziyan etmez, gürültülü insanlardan uzak durur çoğu zaman tebessümü ile konuşurdu. Geriye insan olmaya dair güzel hatıralar bıraktı. Allahtan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.