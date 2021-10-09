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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a başsağlığı telefonu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mete Gazoz#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mete Gazoza başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak, anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; merhume Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Mete Gazozun acı günü

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GAZOZ'UN ANNEANNESİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde önceki gün R.K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarpmış, Tahmaz kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda dün toprağa verilmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mete Gazoz#Taziye