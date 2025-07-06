×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metan gazı nedeniyle şehit olan 5 asker için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğandan metan gazı nedeniyle şehit olan 5 asker için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.

Gözden kaçmasınSon dakika MSBden acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle 5 asker şehit olduSon dakika! MSB'den acı haber: 'Mağarada metan gazı nedeniyle 5 asker şehit oldu'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Taziye

BAKMADAN GEÇME!