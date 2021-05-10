Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa için kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Erdoğan, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının bütün müslümanlara olduğunu belirtti.



'ZULMÜ DURDURMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesin, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.



'CAYDIRICI BİR TEPKİ VERİLMELİ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

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