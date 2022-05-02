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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Verdiğiniz mücadeleyi tarih hayırla yad edecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kara Kuvvetleri Komutanlığı#Bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mehmetçike: Verdiğiniz mücadeleyi tarih hayırla yad edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü.

Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.

"BU MÜCADELEYİ TARİH HAYIRLA YAD EDECEKTİR”

Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, “Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir” dedi.

“PENÇE HAREKATLARINDA ORTAYA KOYDUĞUNUZ PERFORMANS HİÇ UNUTULMAYACAKTIR"

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Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kara Kuvvetleri Komutanlığı#Bayram

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