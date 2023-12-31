Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son olarak Kilis Çıldıroba’da, 6’ncı Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan Mehmetçiklere seslenerek yeni yılını kutladı.

"BİZ KAHRAMANLARIMIZLA BİRLİKTE GÜVENDEYİZ"

Erdoğan, "Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024’ün de hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum" dedi.