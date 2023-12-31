×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye#Mehmetçik
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 21:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını tebrik etti. Erdoğan, "Kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz" mesajını verdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son olarak Kilis Çıldıroba’da, 6’ncı Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan Mehmetçiklere seslenerek yeni yılını kutladı.

"BİZ KAHRAMANLARIMIZLA BİRLİKTE GÜVENDEYİZ"

Erdoğan, "Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024’ün de hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye#Mehmetçik

BAKMADAN GEÇME!