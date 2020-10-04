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AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 00:41 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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