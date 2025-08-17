Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz… Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.
