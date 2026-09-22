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Manisa’daki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Manisa#Turgutlu
Manisa’daki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 çocuk ile olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Manisa#Turgutlu

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