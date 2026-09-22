Manisa’daki saldırıya ilişkin ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.”