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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malazgirt Zaferi#Sultan Alparslan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Malazgirt Zaferi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malazgirt’te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha kemaliedeple yad ediyorum. Malazgirt Zaferimizin 955’inci yıl dönümü mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Malazgirt Zaferi mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malazgirt Zaferi#Sultan Alparslan

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