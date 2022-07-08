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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a bayram tebriği

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mahmud Abbas#Kurban Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mahmud Abbasa bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mahmud Abbas#Kurban Bayramı

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