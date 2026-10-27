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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a COP31 Liderler Zirvesi daveti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#COP31
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona COP31 Liderler Zirvesi daveti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 20:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

BM'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ İÇİN REFORM VURGUSU

Birleşmiş Milletlerin yeni genel sekreterini belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, yeni genel sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

MACRON'A COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Macron da Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#COP31

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