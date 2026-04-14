Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'ın yeni başbakanına tebrik telefonu

Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'nın X hesanından görüşmeye ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

İşte İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşım:

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.