×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'ın yeni başbakanına tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Magyar’ı tebrik etti.

Haberin Devamı

Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'nın X hesanından görüşmeye ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı. 

İşte İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşım:

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

BAKMADAN GEÇME!