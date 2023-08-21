Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan paylaşımı: İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan’ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte’deydik.

Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükûmet başkanlarıyla bir araya geldik.

Macaristan’la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz. İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz.

İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz.

İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Macaristan’ı 19’uncu Dünya Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği dolayısıyla tebrik ediyor, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.





