Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den 'Lozan'ın yıl dönümü' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümüdür.

Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir.

Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız.

Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.

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BAHÇELİ DE MESAJ YAYIMLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyetinin ve ebedi varlığının, Lozan Barış Antlaşması'yla temellendiğini belirterek, "Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." vurgusunda bulundu.

Devlet Bahçeli, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesine yer verdi.