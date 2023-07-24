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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#LOZAN#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 'Lozan anlaşması ile elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümüdür.

Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması’nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir.

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir.

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir.

28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır.

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Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.

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'ÜLKEMİZİN KAZANIMLARINI TAHKİM EDECEĞİZ'

Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Lozan Anlaşması’yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.

Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiye’yi ilelebet payidar eylesin diyorum.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#LOZAN#TBMM