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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya geçmiş olsun mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Libya#Sel Felaketi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Libyaya geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 01:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Libya’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

Libya’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır. Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır. AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Libya#Sel Felaketi

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