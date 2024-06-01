Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS’ye girecek öğrenciler için başarılar mesajı yayımladı.
X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." dedi.
Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 1, 2024
Allah zihin açıklığı versin. pic.twitter.com/yAkGeux84U