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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#LGS#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan LGSye girecek öğrencilere başarı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS’ye girecek öğrenciler için başarılar mesajı yayımladı.

X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#LGS#Recep Tayyip Erdoğan

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