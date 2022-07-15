Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KYK faizi' müjdesi... Çalışmamızı yapıyoruz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KYK#Faiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane'de yaptığı konuşmada KYK faiziyle ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu. 

"Faizin düşmanı biziz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) aldığı borçların faizine ilişkin şunları söyledi:

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet destan yazdı, zaferle çıktıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet destan yazdı, zaferle çıktıHaberi görüntüle

"BİZ GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

"Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli: Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedirSon dakika: MHP Lideri Bahçeli: Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedirHaberi görüntüle

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iki gün önce öğrencilerin KYK'dan aldığı borçların faizine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman gençlerimizi mağdur etmedik. Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak" demişti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: KYK borçlarına müdahale edilecek mi Bakan Kasapoğlu’ndan açıklamaSon dakika: KYK borçlarına müdahale edilecek mi? Bakan Kasapoğlu’ndan açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KYK#Faiz

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği