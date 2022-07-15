Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KYK faizi' müjdesi... Çalışmamızı yapıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu.

"Faizin düşmanı biziz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) aldığı borçların faizine ilişkin şunları söyledi:

"BİZ GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"



"Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız."

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iki gün önce öğrencilerin KYK'dan aldığı borçların faizine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman gençlerimizi mağdur etmedik. Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak" demişti.