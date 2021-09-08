Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı...
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum.
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. 🇹🇷🇲🇰— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum. pic.twitter.com/pthsbMTfz4