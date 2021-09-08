MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08.09.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı...

Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi