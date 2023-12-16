Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu X'ten yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yâd edilecektir. Yeni Kuveyt Emîri, kardeşim Şeyh Meşal’e de Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.