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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kuveyt Emîri#Şeyh Nevvaf
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 22:20

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yâd edilecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu X'ten yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yâd edilecektir. Yeni Kuveyt Emîri, kardeşim Şeyh Meşal’e de Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kuveyt Emîri#Şeyh Nevvaf

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