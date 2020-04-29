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Haber Giriş: 29.04.2020 - 19:29,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."

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