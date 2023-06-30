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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda yoğun diplomasi trafiği

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kurban Bayramı#Diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kurban Bayramında yoğun diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 22:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı süresince 21 ülke ve uluslararası kuruluş lideriyle diplomasi görüşmeleri gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda; NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, Alman Federal Şansölyesi Olaf Sholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünsal Üstel, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahhan El Burhan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKBY) Başkanı Naçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kurban Bayramı#Diplomasi

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