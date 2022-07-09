Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı...

Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.