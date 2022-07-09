Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı...
Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.
Milletimizin ve İslam âleminin #KurbanBayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 9, 2022
Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/SDXDKyno42