Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Geleceğe güvenle bakabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Kurban Bayramı'nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi: "Bu sene Kurban Bayramı’nı, koronovirüs salgınından dolayı hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması hasebiyle maalesef mahzun bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine milyonlarca Müslüman, Kâbe-i Muazzma'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak salgın başta olmak üzere salgın dönemini her alanda dünyanın takdirini toplayacak şekilde başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen her sektörlerde hayat salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu. 'Tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek hem elde ettiğimiz kazanımları korumalı hem de daha büyük hedeflere doğru yürümeyi sürdürmeliyiz.

‘BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’

Salgın döneminde ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik. Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26.5 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız milletimizin istifadesine sunduk. Bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyelere ek olarak bu dönemde emeklimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında işini kaybeden veya ücretsiz izine çıkarılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkânlarını 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin kendisine sunduğumuz imkanları çalışkanlığıyla, gayretliğiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur."

DOĞU AKDENİZ VE EGE

Erdoğan, "Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustos ayına girmekte olduğumuz şu günlerde inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camisi örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz" dedi.

TRAFİK VE TEMİZLİK UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden bu mübarek günler hürmetine milletçe sırat-ı müstakim (apaçık ve dosdoğru yol) üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum. Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini istirham ediyorum. Bayram sevincimize gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir kez daha Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla" şekillinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında özetle şu ifadelere yer verdi: “Bereketin, birlikteliğin, dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı’nı tüm dünya olarak Kovid-19 Pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Hedefimiz ‘hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu’ güzel Türkiye’yi inşa etmektir. Yurttaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğim.”

KARDEŞLERİMİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kurban Bayramı öncesi milletimize bir başka bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak en hafif tabirle soysuzluktur. Hayat ve varlık mücadelesi veren aziz vatandaşlarımın, bir sancak gibi yükselen bütün kardeşlerimin Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

HER GÜNÜMÜZ BAYRAM SOFRALARI GİBİ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı’nı, evinde ailesiyle birlikte hazırlanan bir video ile kutladı. Horoz sesiyle, bayram sabahı telaşını yansıtan görüntülerle başlayan video, Akşener’in evinin kapısının, oğlu Fatih, gelini Işıl ve torunu Pars Akşener tarafından çalınmasıyla devam ediyor. Eşi Tuncer Akşener ile kapıyı açan ve bayramlaşmanın ardından bahçede bayram sofrasına oturan Akşener, 45 saniyelik videonun sonunda, “Her günümüz bayram sofraları gibi mutluluk, bolluk ve bereket içinde olsun. Hayallerini kurduğumuz güzel bir gelecek için, Türkiye için, Kurban Bayramımız kutlu olsun” diyor. (ANKARA)