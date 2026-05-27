×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kurban Bayramı#İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kurban Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 07:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.' dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Rabb’imizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun.

Bayramımız mübarek olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kurban Bayramı mesajı

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kurban Bayramı#İSTANBUL

BAKMADAN GEÇME!